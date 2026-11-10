Омская вторичка медленно, но дорожает

omskinform.ru

В октябре 2026 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Омска достигла 122 660 рублей, а типичная квартира оценивается примерно в 6,6 млн рублей. Об этом сообщает один из сервисов недвижимости.

За минувший год «квадрат» в городе прибавил 6,6 % – это один из самых скромных результатов среди крупных городов Сибирского федерального округа. При этом в октябре подорожание заметно замедлилось: за месяц цена метра выросла лишь на 0,3 %, а средняя стоимость квартиры даже уменьшилась на 0,2 %. По уровню цен Омская область расположилась в середине сибирского списка и остается в числе наиболее доступных регионов по жилью.

Среди городов СФО годовой прирост стоимости метра выглядит так: Красноярск – 13,7 %, Иркутск – 11,7 %, Новосибирск – 8,7 %, Омск – 6,6 %, Кемерово – 5,1 %, Новокузнецк – 1,8 %.

В масштабах округа Омск с показателем около 123 тыс. рублей за метр занимает промежуточную позицию: Республика Алтай лидирует (примерно 168 тыс. рублей), высокие значения демонстрируют и арктические территории Красноярского края. В Барнауле, Красноярске, Томске, Иркутске и Новосибирске цены уверенно росли, в Новокузнецке снижались, а омская динамика оказалась умеренной. Весной аналитики относили Омск к самым дешевым миллионникам страны по вторичке, оценивая годовой рост в 4,6–5 %, то есть ниже инфляции. За пять лет метр подорожал более чем вдвое – с 54,8 тыс. рублей в конце 2020 года, причем основной скачок пришелся на 2021–2023 годы.