Управляющую компанию заставили раскошелиться за затопленную квартиру

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Судебные приставы Омской области добились от управляющей компании выплаты 320 тысяч рублей пенсионерке из Тюменской области, чью квартиру залило водой из-за протекающей кровли. Об этом сообщает ГУФССП России по Омской области.

Женщина неоднократно жаловалась на состояние крыши: покрытие было повреждено, а на верхних этажах и в подъездах проступали следы протечек. Обслуживающая дом организация ООО «АДС Универсал», зарегистрированная в Москаленском районе, ремонт так и не провела. Во время ливней вода попала в квартиру и испортила внутреннюю отделку. Не дождавшись действий от коммунальщиков, пожилая собственница сама оплатила работы по восстановлению части кровли.

Представители надзорного ведомства, защищая интересы пенсионерки, обратились в суд с иском о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда. Суд встал на сторону истицы частично и постановил взыскать с общества расходы на ремонт крыши, средства в счет ущерба от залива, а также компенсацию морального вреда и штраф – всего 320 тысяч рублей.

Исполнительный лист поступил в отдел судебных приставов по Центральному АО № 1 г. Омска, где было возбуждено производство. Руководство УК уведомили о возможности погасить долг добровольно, а денежные средства организации-должника приставы арестовали и обратили на них взыскание. Поскольку в отведенный срок компания обязательства не выполнила, ей пришлось дополнительно заплатить исполнительский сбор. В итоге требования исполнены полностью, и женщина получила деньги, которые позволят ей восстановить жилье после затопления.