Омичи накатали почти миллион километров на самокатах

Фото: Omskinform.ru

Кикшеринг «Юрент», входящий в группу МТС, подвел итоги самокатного сезона в Омске и проанализировал, как жители города пользовались сервисом в 2026 году. Данные приводит пресс-служба ПАО «МТС».

Целевыми, то есть совершенными из точки А в точку Б, оказались 87 % поездок. Наибольшая активность приходилась на утро (с 6 до 10 часов) и вечер (с 17 до 22 часов): в это время омичи отправлялись на работу, на учебу или возвращались домой. В дневные часы больше половины пользователей выбирали маршруты короче двух километров – до метро, магазина, кафе или места встречи. Средняя продолжительность одной поездки составила 11 минут.

В сезоне заметно вырос спрос на короткие деловые поездки в рабочее время, например, в МФЦ, банк или другое учреждение. Суммарный пробег омичей на самокатах «Юрент» за сезон достиг примерно 1 млн километров. Чаще всего горожане передвигались по Иртышской набережной, улицам Красногвардейской и Партизанской, а также по проспекту Мира.

Для удобства пользователей и порядка на тротуарах компания нанесла в Омске 50 мест парковочной разметки. Кроме того, в сезоне 2026 года «Юрент» начал тестировать дополнительный способ проверки возраста – через Цифровой ID в мессенджере MAX; продолжает действовать и подтверждение через МТС ID. Аудитория сервиса тоже изменилась: на женщин пришлось 39 % пользователей против 38 % годом ранее, на мужчин – 61 %, при этом основная возрастная группа осталась прежней – от 18 до 34 лет.