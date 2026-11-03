В России хотят серьезно ограничить езду на электросамокатах и питбайках

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В России готовят новые ограничения для пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Минтранс предлагает разрешить управлять ими только с 16 лет, а поездки с пассажирами полностью запретить. Соответствующий проект поправок в ПДД вынесли на общественное обсуждение.

Документ также предусматривает ограничения по мощности и скорости такого транспорта. К СИМ будут относить устройства мощностью от 0,1 до 0,25 кВт, которые могут разгоняться максимум до 25 км/ч. Если эти показатели выше, технику приравняют к мопедам. Им, в свою очередь, запрещено передвигаться по тротуарам.

Еще одно нововведение касается движения самокатов в местах с большим количеством пешеходов. На таких территориях их использование предлагают запретить. Для этого планируют ввести новый дорожный знак «Зона с ограничением движения СИМ», который позволит устанавливать дополнительные ограничения.

Изменения затронут и правила парковки электросамокатов. Их нельзя будет оставлять так, чтобы они мешали пешеходам или перекрывали проход. Кроме того, дорожную инфраструктуру предлагают дополнить знаками «Велопереезд» и «Велопешеходный переход». Они будут обозначать места, где пересекать дорогу можно будет без спешивания.

Отдельные ограничения предусмотрены и для питбайков. Их предлагают запретить на дорогах общего пользования. Владельцы смогут пользоваться такой техникой только за пределами таких дорог, на специально оборудованных территориях.

В Минтрансе рассчитывают, что новые правила помогут повысить безопасность на улицах и сделать передвижение по городу комфортнее для пешеходов, автомобилистов и пользователей СИМ. Пока поправки не приняты и находятся на стадии общественного обсуждения.