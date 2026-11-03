Омский НПЗ помог юным музыкантам выступить на сцене филармонии

Фото: Григорий Овесов

В Органном зале Омской филармонии прошел концерт с участием юных исполнителей, их педагогов и народного артиста России Юрия Розума. Мероприятие состоялось в рамках «Музыкальной мастерской Юрия Розума», которую поддерживает ОНПЗ «Газпром нефти» по программе социальных инвестиций «Родные города».

Перед концертом в школе искусств № 6 имени Е. Ф. Светланова для юных омичей организовали интенсивные мастер-классы по фортепиано, кларнету, аккордеону и балалайке. Занятия провели преподаватели ведущих российских вузов. Участники работали над техникой исполнения и получали рекомендации профессиональных музыкантов. Финалом проекта стало выступление на большой сцене с исполнением классических произведений.

– Мы создаем среду, где талант ребенка получает поддержку и уверенность в своих силах. Этот проект уже много лет дает юным дарованиям реальную путевку в жизнь. Особенно ценно, что для этого детям не нужно уезжать в другие города – в родном регионе у них есть все возможности заявить о себе на большой сцене, – отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

«Музыкальная мастерская Юрия Розума» проводится с 2017 года. За это время в проекте приняли участие более 18 тысяч учеников музыкальных школ, педагогов и поклонников классической музыки из пяти регионов. Мастерские проходят в нескольких регионах России, в том числе в Омской области. Помимо занятий с профессиональными музыкантами, программа предусматривает поддержку материально-технической базы учреждений культуры.

– Талант дает человеку особые возможности, но сам по себе еще не гарантирует, что они воплотятся в жизнь. Поэтому так важно вовремя поддержать ребенка, помочь ему раскрыться и найти свой путь. Я вижу, как в Омске год за годом растет интерес детей к академической музыке. Во многом это результат системной поддержки компании «Газпром нефть» и программы социальных инвестиций «Родные города», – рассказал народный артист России, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Юрий Розум.

Предприятие ежегодно поддерживает проведение мастерской, помогая организовывать занятия с признанными музыкантами и обновлять оборудование учреждений культуры. В проекте участвуют и сотрудники предприятия: в рамках конкурса волонтерских инициатив заводчане помогли подготовить праздничный концерт для детей с особенностями развития.

– Поддержка предприятия – это шанс для каждого ребенка поверить в себя, раскрыть свой талант и заняться любимым делом – музыкой. По результатам проекта видно, что дети продолжают заниматься и хотят расти дальше. Это и есть главный результат нашей системной работы в культурной сфере, – подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Кирилл Морозов.

В 2025 году «Музыкальная мастерская Юрия Розума» стала победителем премии «Эффективное образование» в номинации «Лучший культурно-образовательный проект в России».