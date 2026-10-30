«Родные города»: как Омский НПЗ поддерживает культуру и творчество

Фото: Григорий Овесов

В год, когда Омск назван культурной столицей России, вышел видеоролик о проектах Омского НПЗ, направленных на развитие социальной сферы региона. Инициативы реализуют в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Спецпроект рассказывает о том, как поддержка предприятия помогает обновлять оборудование в учреждениях культуры и создавать новые возможности для творческого развития детей и подростков.

Один из примеров – детская школа искусств № 1 имени Янкелевича. При поддержке ОНПЗ ее воспитанники получили духовые инструменты для оркестра, а к 100-летию учреждения заводчане подарили школе новые фортепиано. Юные музыканты также участвуют в «Музыкальной мастерской Юрия Розума». С 2018 года ее участниками стали более полутора тысяч детей и подростков. Программа дает возможность заниматься с ведущими педагогами страны и выступать на одной сцене с известным пианистом.

Еще один проект связан с детской художественной школой № 1 имени Саниных. Для класса керамики приобрели автоматизированную печь, которая позволяет обжигать сразу несколько изделий и работать с более крупными фигурами.

В спецпроекте также рассказывают о сотрудничестве с муниципальными библиотеками. В рамках 18 инициатив при поддержке ОНПЗ в учреждениях появляются новые форматы работы. Так, в библиотеке имени Чехова открылась межпоколенческая лаборатория «АRTель», где проходят занятия по скрапбукингу, скетчингу и валянию из шерсти для детей от 10 лет и представителей старшего поколения.

Обновление коснулось и театральной сферы: в театре имени Любови Ермолаевой установили новую световую консоль. Оборудование расширило возможности художника по свету и позволило сделать сценические постановки более выразительными.

Посмотреть видеоролик о культурных проектах Омского НПЗ можно здесь.