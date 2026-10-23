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·Общество·Александр Барко

Алиханов назвал Омский НПЗ лидером внедрения цифровых технологий

Глава Минпромторга отметил опыт «Газпром нефти» по внедрению датчиков, автоматизации и цифровых двойников на нефтеперерабатывающем предприятии. 
ОНПЗ

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов рассказал Владимиру Путину о цифровых двойниках, внедренных на Омском НПЗ «Газпром нефти». По оценке главы Минпромторга, предприятие демонстрирует эффективное применение цифровых технологий в промышленности.

Об этом министр сообщил на форуме Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Он отметил, что цифровые двойники позволяют в режиме реального времени отслеживать состояние оборудования и процессы на производстве.

– Мы видим, насколько эффективнее становится работа предприятий по мере внедрения систем цифровых двойников. Один из лидеров, которых я лично видел, – компания «Газпром нефть» на Омском НПЗ. Там показали всю систему внедрения датчиков и автоматизации, благодаря которой создается настоящий цифровой двойник. В любой момент можно видеть и знать, что происходит на предприятии, – рассказал Антон Алиханов.

В этом году министр посещал  предприятия, где ознакомился с результатами масштабной модернизации. В развитие предприятия «Газпром нефть» вложила более 500 млрд рублей. Алиханову также продемонстрировали цифровые системы управления производством и автоматического контроля экологических параметров.

– Каждый производственный объект ОНПЗ оснащен тысячами цифровых датчиков, которые отслеживают ключевые параметры работы оборудования. Высокий уровень автоматизации и цифровые двойники установок позволяют заводу в реальном времени определять оптимальные режимы технологических процессов и добиваться максимальной эффективности нефтепереработки, – отметил генеральный директор Омского НПЗ Кирилл Морозов.

Кроме того, на предприятии используют цифровые технологии и искусственный интеллект для управления производственными процессами, что позволяет максимально повышать эффективность переработки нефти.

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·Общество·Александр Барко

Алиханов назвал Омский НПЗ лидером внедрения цифровых технологий

Глава Минпромторга отметил опыт «Газпром нефти» по внедрению датчиков, автоматизации и цифровых двойников на нефтеперерабатывающем предприятии. 
ОНПЗ

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов рассказал Владимиру Путину о цифровых двойниках, внедренных на Омском НПЗ «Газпром нефти». По оценке главы Минпромторга, предприятие демонстрирует эффективное применение цифровых технологий в промышленности.

Об этом министр сообщил на форуме Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Он отметил, что цифровые двойники позволяют в режиме реального времени отслеживать состояние оборудования и процессы на производстве.

– Мы видим, насколько эффективнее становится работа предприятий по мере внедрения систем цифровых двойников. Один из лидеров, которых я лично видел, – компания «Газпром нефть» на Омском НПЗ. Там показали всю систему внедрения датчиков и автоматизации, благодаря которой создается настоящий цифровой двойник. В любой момент можно видеть и знать, что происходит на предприятии, – рассказал Антон Алиханов.

В этом году министр посещал  предприятия, где ознакомился с результатами масштабной модернизации. В развитие предприятия «Газпром нефть» вложила более 500 млрд рублей. Алиханову также продемонстрировали цифровые системы управления производством и автоматического контроля экологических параметров.

– Каждый производственный объект ОНПЗ оснащен тысячами цифровых датчиков, которые отслеживают ключевые параметры работы оборудования. Высокий уровень автоматизации и цифровые двойники установок позволяют заводу в реальном времени определять оптимальные режимы технологических процессов и добиваться максимальной эффективности нефтепереработки, – отметил генеральный директор Омского НПЗ Кирилл Морозов.

Кроме того, на предприятии используют цифровые технологии и искусственный интеллект для управления производственными процессами, что позволяет максимально повышать эффективность переработки нефти.

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Рубрика - Общество