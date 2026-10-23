Омск-информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество·Мария Филимонова

В Омской области заметно вырастет прожиточный минимум

В среднем показатель на душу населения региона увеличится на 1120 рублей.
Мужчина пересчитывает деньги в кошельке

Правительство Омской области утвердило новую величину прожиточного минимума на 2027 год. В среднем на душу населения показатель составит 17 597 рублей, что на 1120 рублей больше действующего размера. Рост составит порядка 6,8 %.

По ключевым социально-демографическим категориям суммы распределились следующим образом:

  • Для трудоспособных граждан – 19 181 рубль (+1221 рубль);
  • Для детей – 17 069 рублей (+1086 рублей);
  • Для пенсионеров – 15 133 рубля (+963 рубля).

Новые нормативы вступят в силу с 1 января 2027 года и будут действовать в течение всего календарного года. От размера прожиточного минимума напрямую зависят выплаты детских пособий, а также расчет федеральных социальных доплат к пенсиям неработающих пенсионеров.

Ранее сообщалось, что омичам назначили вторую пенсию.

Читайте также

·Общество·Мария Филимонова

В Омской области заметно вырастет прожиточный минимум

В среднем показатель на душу населения региона увеличится на 1120 рублей.
Мужчина пересчитывает деньги в кошельке

Правительство Омской области утвердило новую величину прожиточного минимума на 2027 год. В среднем на душу населения показатель составит 17 597 рублей, что на 1120 рублей больше действующего размера. Рост составит порядка 6,8 %.

По ключевым социально-демографическим категориям суммы распределились следующим образом:

  • Для трудоспособных граждан – 19 181 рубль (+1221 рубль);
  • Для детей – 17 069 рублей (+1086 рублей);
  • Для пенсионеров – 15 133 рубля (+963 рубля).

Новые нормативы вступят в силу с 1 января 2027 года и будут действовать в течение всего календарного года. От размера прожиточного минимума напрямую зависят выплаты детских пособий, а также расчет федеральных социальных доплат к пенсиям неработающих пенсионеров.

Ранее сообщалось, что омичам назначили вторую пенсию.

Больше по тегу - #деньги
Рубрика - Общество