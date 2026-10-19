Мишустин направил омским бизнесменам почти 50 миллионов рублей

Правительство России распределило между регионами средства на развитие экспортных программ. Омская область в рамках этого решения получит 46 млн 834,8 тыс. рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Всего на эти цели направят свыше 1,7 млрд рублей. Заявки подали 58 субъектов Федерации, и благодаря выделенным средствам их зарубежные поставки смогут вырасти до 3,2 млрд рублей.
– Речь в том числе идет о проектах, которые реализуются представителями малого и среднего бизнеса при поддержке региональных экспортных центров. Предусмотренные меры охватывают все этапы экспортной сделки – от консультаций до участия в международных выставках и содействия в размещении на зарубежных площадках, – заявили в Правительстве РФ.
По замыслу федеральных властей, такие меры ускорят для компаний поиск торговых партнеров на перспективных рынках и помогут быстрее адаптироваться к местным правилам и требованиям. Принятое решение, по словам Мишустина, будет способствовать раскрытию и реализации торгового потенциала отечественных компаний.