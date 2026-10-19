Омск-информ
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·Экономика/Бизнес·Олег Кипорук

Тюменскому бизнесмену приглянулась заброшенная баня в Омске

Предприниматель из соседнего региона получил старое здание.
Баня

Право аренды кирпичного здания бывшей общественной бани на улице Перова перешло предпринимателю Антону Варачеву из Тюмени по итогам торгов. Бизнесмен согласился заключить пятилетний договор по начальной ставке 47,6 тыс. рублей ежемесячно.

Объект площадью 358,4 кв. м был построен в 1964 году и ранее принадлежал муниципальному предприятию. Заведение прекратило работу из-за выхода из строя котельного оборудования: первый котел отключили в аварийном режиме в 2013 году, а второй сломался в 2017 году.

Городская администрация разрешила использовать помещения для любой административно-хозяйственной деятельности. Местная компания «Бюро решений инвестиционных задач» также пыталась участвовать в аукционе, но получила отказ из-за несоответствия требованиям.

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·Экономика/Бизнес·Олег Кипорук

Тюменскому бизнесмену приглянулась заброшенная баня в Омске

Предприниматель из соседнего региона получил старое здание.
Баня

Право аренды кирпичного здания бывшей общественной бани на улице Перова перешло предпринимателю Антону Варачеву из Тюмени по итогам торгов. Бизнесмен согласился заключить пятилетний договор по начальной ставке 47,6 тыс. рублей ежемесячно.

Объект площадью 358,4 кв. м был построен в 1964 году и ранее принадлежал муниципальному предприятию. Заведение прекратило работу из-за выхода из строя котельного оборудования: первый котел отключили в аварийном режиме в 2013 году, а второй сломался в 2017 году.

Городская администрация разрешила использовать помещения для любой административно-хозяйственной деятельности. Местная компания «Бюро решений инвестиционных задач» также пыталась участвовать в аукционе, но получила отказ из-за несоответствия требованиям.

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Рубрика - Экономика/Бизнес