В Омске угас ажиотаж вокруг открытия пунктов выдачи

Omskinform.ru

За последний год – с октября 2025 года по октябрь 2026-го – количество ПВЗ в Омске увеличилось на 20 % и достигло 1,7 тысячи объектов. Однако, как сообщили РБК Омск аналитики геосервиса 2ГИС, скорость открытия новых пунктов упала почти в два раза.

Омск и раньше отставал от других миллионников. Например, в соседнем Новосибирске пунктов выдачи открылось вдвое больше. При этом омский рынок захлестнула волна распродаж – владельцы массово пытались избавиться от ПВЗ и выставляли их на продажу как готовый бизнес.

– Этот сегмент выдавливает множество организаций с рынка: магазины одежды, рыболовные магазины, бытовую химию и многие другие. Этот эффект будет только усиливаться. Временные трудности из-за атак по крупным складским помещениям приведут к тому, что пункты выдачи будут адаптированы под хранение товаров, а не только под их выдачу, – прокомментировал генеральный директор ООО «БКН» Андрей Рудаков.

Ранее сообщалось, что в Омске планируют открыть пункты выдачи заказов «М.Видео».