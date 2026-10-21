Стало известно, на что омские экспортеры пустят 47 миллионов от Мишустина

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Омские экспортеры получат порядка 47 миллионов рублей в виде федеральной поддержки. О том, как именно будут распределены средства, выделенные по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, рассказал губернатор Виталий Хоценко.

– Средства планируется направить на содействие в транспортировке продукции, сертификации товаров, защите товарных знаков, а также на участие омских компаний в международных выставках и бизнес-миссиях, – уточнил Хоценко.

Как отметил глава региона, эти меры помогут омским производителям расширить географию поставок, найти новых зарубежных партнеров и представить свою продукцию на международных рынках.

Напомним, что всего на развитие экспортных программ направят свыше 1,7 млрд рублей. Заявки подали 58 субъектов Федерации, и благодаря выделенным средствам их зарубежные поставки смогут вырасти до 3,2 млрд рублей.