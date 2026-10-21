В Омске потратили почти миллиард рублей на электросети

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В прошлом году на реконструкцию электросетей и энергосбережение в Омске направили почти миллиард рублей. Об этом говорится в отчете администрации города, оказавшемся в распоряжении «Омск-информа».

– В 2025 году АО «Омскэлектро» выполнены работы по реконструкции электрических сетей общей протяженностью 15,6 км, смонтировано семь трансформаторных подстанций. На выполнение работ по реконструкции сетей электроснабжения и сбережению электроэнергии в 2025 году направлены собственные средства АО «Омскэлектро» в сумме 995 716,90 тыс. руб., что выше показателя 2024 года в 1,5 раза, – говорится в документе.

Кроме того, в 2025 году на обслуживании «Омскэлектро» находились воздушные электросети напряжением 0,4 кВ общей протяженностью 965,56 км, кабельные линии напряжением 10 кВ длиной 1942,77 км и кабельные сети напряжением 0,4 кВ протяженностью 1357,81 км.

Отметим, что, по информации администрации, «Омскэлектро» продолжает модернизировать и реконструировать сетевые объекты, чтобы повысить надежность электроснабжения и сократить количество отключений. Кроме того, предприятие закупает современные инструменты и специализированную технику, работает над повышением надежности электрооборудования и анализирует причины сбоев. Продолжить эту работу планируется в 2027 году.

Напомним, ранее в администрации Омска раскрыли количество отключений электроэнергии за первые шесть месяцев 2026 года.