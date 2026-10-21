В Омске за 120 миллионов продают газовую заправку фирмы-банкрота

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В Омске продают производственную базу на улице Коммунальной. Имущество принадлежит фирме-банкроту «Валуевский БетКом» из Подмосковья, а начальная цена объекта – 120 миллионов рублей. Информация о торгах появилась на сайте Российского аукционного дома.

За эти деньги покупатель получит участок земли площадью 0,6 гектара с газовой заправкой, открытой в 2023 году. Станция способна заправлять до 500 автобусов и грузовиков в сутки. Также в лот входит оборудование для производства бетона и два автомобиля УАЗ. Сейчас все это имущество находится в залоге у банка.

Заявки на участие в аукционе принимают до 26 ноября. Чтобы вступить в торги, нужно внести задаток в 12 миллионов рублей, а шаг аукциона составит 6 миллионов.