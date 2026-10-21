Омских фермеров начнут «штрафовать» налогами за неучтенные земельные данные

Изображение создано при помощи ИИ

С 1 января 2027 года в Омской области изменится порядок расчета земельного налога для участков сельскохозяйственного назначения. Об этом владельцев сельхозземель предупредили в региональном минсельхозе.

Нововведение закреплено Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ, оно связано с обновленными правилами обмена сведениями между системами учета и налоговой службой. Теперь ставку будет определять не сама налоговая, а данные Единой федеральной государственной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения (ЕФГИС ЗСН).

Если в системе содержатся подтвержденные сведения о том, что участок действительно используется под сельхозпроизводство, налоговая применит пониженную ставку – не более 0,3 %. При отсутствии данных, а также при их неполноте или некорректности будет действовать повышенная ставка – до 1,5 %.

Для фермера разница ощутимая: при кадастровой стоимости участка 10 млн рублей это 30 тысяч рублей в год против 150 тысяч, разница в налоге составит 120 тысяч рублей в год. У хозяйств с тысячами гектаров речь может пойти о миллионах.

Ведомство советует уже сейчас проверить актуальность своих данных в системе и собрать папку подтверждающих документов – это поможет отстоять льготную ставку в случае споров.

– Сохраняйте документы, которые подтвердят фактическое использование: выписки и паспорта из Госреестра, договоры на реализацию сельхозпродукции, отчетность о произведенной и проданной продукции, документы о закупке семян, удобрений и техники, товарно-транспортные накладные, планы сельхозработ и отчеты об их выполнении, – отмечают в минсельхозе.

Достоверность сведений проверят через дистанционное зондирование Земли, то есть спутниковый мониторинг. Если в отчете указано, что урожай есть, а со спутника видно заросшее сорняком поле, это вскроется и будет применена повышенная ставка. Со стороны владельцев сельхозземли беспокойство вызывает тот факт, что из-за пробелов или неточностей в данных этой системы риск получить повышенный налог становится вполне реальным.