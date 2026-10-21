Скорая помощь 15 тысяч раз за год опоздала к омичам

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Омской области

В Омске уменьшилось количество опозданий скорой помощи к пациентам. Как сообщает «НГС55», в прошлом году медики превысили 20-минутный норматив 15 896 раз. Это 12,4 % от всех вызовов.

За 9 месяцев этого года минздрав насчитал 8440 опозданий. Это 9,34 % от всех вызовов.

Норматив в 60 минут, установленный для сел, медики нарушили 2302 раза. То есть в 5,32 % случаев. За 9 месяцев 2026 года этот показатель равен 1719 вызовам, или 4,44 %.

Чаще всего время ожидания растет из-за неточно указанного адреса, особенно в парках, лесополосах и садовых товариществах. Иногда дорогу скорым преграждают шлагбаумы и ворота.