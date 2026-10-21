В Омске запустили новую автоматическую линию розлива напитков

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

На омском заводе компании «Напитки вместе» запустили новую автоматизированную линию розлива. В официальном открытии объекта принял участие губернатор Омской области Виталий Хоценко совместно с руководителем предприятия Николаем Тюрниковым.

В рамках модернизации производства на заводе также перезапустили популярный бренд «Сибирская корона», включив в линейку и безалкогольные напитки. Ранее на этой же площадке стартовал розлив лимонадов «Натахтари» и была установлена линия фасовки продукции в алюминиевые банки.

Глава региона отметил, что предприятие сохраняет статус одного из крупнейших налогоплательщиков и экспортеров Омской области, регулярно увеличивая штат сотрудников и средний уровень заработной платы.

Ранее сообщалось, что в Омской области может появиться производство премиальной фольги.