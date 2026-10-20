В Омске нашли способ увеличить выпуск автокомплектующих почти в два раза

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Омский производитель автокомплектующих «Уникар» планирует увеличить производительность при выпуске тягово-сцепных устройств. В этом компании помогают специалисты Регионального центра компетенций в рамках региональной программы повышения производительности труда. Она рассчитана на предприятия с годовым оборотом до 400 млн рублей.

– Программа дает возможность омским компаниям, которые еще не достигли той выручки, что необходима для вступления в федеральный проект «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», осваивать инструменты бережливого производства, внедрять первые улучшения на предприятии и повышать финансовые показатели, – заявил замминистра экономического развития Омской области Кирилл Самодинский.

За три месяца специалисты вместе с сотрудниками «Уникара» проанализировали производственные процессы, выявили потери и определили, какие изменения помогут сделать работу эффективнее. По итогам составили план оптимизации с использованием принципов бережливого производства.

– Мы давно слышали о федеральном проекте, знаем компании, успешно применяющие методы бережливого управления, и когда к нам поступило предложение принять участие в региональной программе по повышению производительности, то я сразу дал согласие. Мы действительно многое почерпнули, особо ценной оказалась методологическая поддержка экспертов, – поделился директор ООО «Уникар» Роман Присяжный.

Предприятие выпускает более 200 видов тягово-сцепных устройств, оборудование для тюнинга внедорожников, прицепы для снегоходов и автомобильные багажники. В рамках программы решили оптимизировать производство тягово-сцепных устройств.

Анализ показал, что работе мешали длительные согласования между участками, поиск нужных инструментов и лишние перемещения деталей. Чтобы устранить эти проблемы, на предприятии внедрили систему подачи материалов по мере необходимости. Это позволило сократить избыточные запасы и уменьшить нагрузку на складские помещения.

Кроме того, на «Уникаре» упорядочили рабочие места по системе 5С и организовали специальные зоны для размещения деталей между производственными этапами. Благодаря новой разметке и маркировке сотрудникам стало проще находить нужные инструменты и быстрее готовить их к работе.

По расчетам специалистов, принятые меры позволят увеличить почасовую выработку одного сотрудника в полтора раза.

Напомним, ранее сообщалось, что в Омской области может появиться производство премиальной фольги.