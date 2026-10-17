Омские ТЭЦ получили паспорта готовности к работе зимой

Омские энергетики получили паспорта обеспечения готовности к отопительному сезону 2026–2027 годов. Соответствующие документы АО «ТГК-11» и АО «Омск РТС» выдала специальная комиссия с участием представителей администрации Омска и Ростехнадзора, сообщили в пресс-службе АО «ТГК-11».
Проверяющие подтвердили, что омские ТЭЦ способны работать в осенне-зимний период. Котельные, которые снабжают теплом потребителей города, также признаны готовыми к сезону. Выданные паспорта свидетельствуют о том, что установленные требования по подготовке объектов выполнены.
– Получению паспортов предшествовала подготовка энергетического оборудования и объектов теплоснабжения к зимним нагрузкам. На предприятиях проведены ремонтные и профилактические работы, для повышение надежности теплоснабжения в период низких температур, – сообщили в пресс-службе АО «ТГК-11».
На сегодняшнем совещании в правительстве региона стало известно, что паспорта готовности к отопительному сезону получил 21 район Омской области. Сформированы аварийные бригады и запасы топлива.