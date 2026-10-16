«Ходим дома в куртках»: в Омске все никак полностью не включат отопление

Омичи жалуются в соцсетях на отсутствие отопления. По словам горожан, на этой неделе холодно в квартирах домов по адресам: Ватутина, 24, Богдана Хмельницкого, 212, Тарская, 164 и 166, Мира, 8 и 82/1, 3-я Кордная, 16, Королева 24.
– Управляющая компания со вчерашнего дня оставила наш дом без отопления! Температура дома +15, это с обогревателем, – отмечают горожане.
По адресу Богдана Хмельницкого, 212, произошел порыв теплосетей. С 25 сентября из-под земли хлещет кипяток, земля проваливается.
– Ходим дома в куртках и шапках. А квитанции приходят как часы, – сообщают жители улицы Тарской.
Отметим, что, по данным мэрии на 12 октября, «Тепловая компания» включила отопление в 887 многоквартирных домах.