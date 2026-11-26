Фото: Omskinform.ru

К отопительному сезону Омск готовили не только коммунальщики. Как сообщил мэр Сергей Шелест, помощь в подготовке города к запуску тепла оказали сотрудники компании «Транснефть – Западная Сибирь».

Практика появилась в прошлом году, а в нынешнем сезоне оказалась эффективной. Специалисты компании вместе с бригадами «Тепловой компании» заменили 1680 погонных метров теплотрассы на шести объектах. Среди них – городская детская клиническая больница № 3.

Работы выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Шелест поблагодарил сотрудников предприятия, которым руководит Олег Чепурной, за участие в подготовке города к запуску тепла.