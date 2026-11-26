Фото: Пресс-служба Кадрового центра "Работа России" Омской области

В Омске ветераны СВО и их близкие собрались за круглым столом в Демонстрационно-просветительском центре по адаптивному спорту. На встрече клуба «От службы к возможностям» вместе с ними были представители Фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации ветеранов СВО, сообщили в Кадровом центре «Работа России» Омской области.

Гостей встретил директор Центра паралимпийской и сурдлимпийской подготовки Александр Кузюков – двукратный паралимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы и 23-кратный чемпион России. Вместе с заместителем директора Константином Бейчем он провел для участников экскурсию и показал оборудование: тир, тренажерный зал и аудитории для лекций. Специалисты по адаптивному спорту объяснили, как подбирать дисциплину с учетом состояния здоровья, а карьерные консультанты разобрали, как физическая активность влияет на поиск работы.

– Спорт дает то, что сложно получить в кабинете, – ощущение своего тела и своей силы. А дальше этот опыт переносится на работу: человек снова верит, что справляется, – отметил Кузюков.

По словам начальника отдела по работе с отдельными категориями граждан Ольги Кузнецовой, такие клубные встречи – это разговор с теми, кто на одной волне, и возможность решать конкретные вопросы.

– Карьерные консультанты помогают с трудоустройством, обучением и психологической поддержкой. Работаем адресно, сопровождаем человека от первого обращения до выхода на рабочее место, – рассказала она.

Меры поддержки участникам СВО оказывают 35 Кадровых центров региона, а профильная площадка «Работа для героев» действует на базе Кадрового центра с 2025 года. По данным на конец ноября, в Кадровый центр Омской области обратились 352 участника СВО и 279 членов их семей, трудоустроены 182 ветерана и 166 их близких, собственное дело открыли 36 участников СВО и 27 родственников, профессиональное обучение прошли 51 участник СВО и 37 членов семей. Узнать о работе клуба можно в ближайшем Кадровом центре или по телефону горячей линии 8 800 101 92 02, звонок бесплатный.

Напомним, что в декабре 2025 года в Омске прошел первый Всероссийский турнир по паралимпийскому фехтованию среди ветеранов СВО, инициатором которого стал Александр Кузюков. Тогда участники и гости отметили, что следующая цель – сделать соревнования традиционными, а в дальнейшем превратить их в ежегодную серию турниров по всей стране.