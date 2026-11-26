Фото: Пресс-служба Кадрового центра "Работа России" Омской области

27-летний житель Казахстана решил перебраться в Омск насовсем и подал документы на участие в госпрограмме переселения соотечественников. Заявление у него приняли в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Омской области, сообщили в ведомстве.

В Омск он приехал не на пустое место: здесь учился в колледже культуры и искусства, а педагогическое высшее образование получил еще в Казахстане. Сейчас мужчина работает советником директора по воспитанию в школе № 71.

Вид на жительство в России он оформил в прошлом году, теперь рассчитывает получить гражданство. По словам заявителя, в России больше перспектив и возможностей для карьерного роста в сфере образования. Дальнейшую жизнь он планирует связать с Омском – в том числе создать здесь семью.

Сотрудники Управления по вопросам миграции приняли у него пакет документов и объяснили, что делать дальше.