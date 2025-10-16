За десять лет из Омской области уехали почти 300 тысяч человек

Миграционная убыль населения за этот период составила 74 тысячи человек.

По данным Омскстата, с 2014 по 2023 год Омскую область покинули 296 208 человек. Причем женщины за последние 10 лет уезжали чаще мужчин – 153,4 тыс. против 142,8 тыс. Пик оттока населения пришелся на 2017–2019 годы. В год область теряла по 38 тыс. человек.

В то же время за десять лет в регион приехал 221 971 человек, хотя с 2020 года поток и начал сокращаться. В результате миграционная убыль населения за 10 лет составила 74 237 человек.

В первом квартале 2025 года впервые за долгое время в Омской области был зафиксирован миграционный прирост.