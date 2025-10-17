Город пенсионеров: из Омска стремительно уезжает молодежь

Средний возраст омичей вырос до 41 года.

Omskinform.ru

Средний возраст жителей Омской области увеличился с 34,5 года в 1996 году до 41 года в 2024 году, сообщает «НГС55» со ссылкой на Омскстат.

Рост происходил постепенно и стабильно увеличивался каждые 10 лет. В 2006 году средний возраст составлял 38 лет, в 2016 году – 39,1 года, а в 2024 году – 41 год.

Средний возраст женщин в регионе значительно выше среднего возраста мужчин. Согласно статистике на 2024 год, средний возраст жительниц региона составляет 43,4 года, тогда как у мужчин эта цифра равна 38,1 года.

