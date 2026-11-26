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Сегодня, 26 ноября, стало известно, что заместитель председателя комитета Законодательного собрания Омской области по образованию, науке, культуре, спорту и молодежной политике, руководитель фракции ЛДПР Максим Макаленко сдал мандат депутата. Произошло это на пленарном заседании областного парламента.

Депутатом Макаленко стал в ходе выборной кампании в сентябре 2026 года.

Как предположили источники «Омск-информа», видный омский политик может вернуться в Минцифры.

– Максим Макаленко возвращается в Минцифры, – коротко высказал свою версию собеседник редакции.

Официального подтверждения этим данным не поступало. Однако спикер Заксобрания Александр Артемов на пленарном заседании выразил надежду, что сможет продолжить работу с Максимом Макаленко.

Добавим, что первым заместителем министра цифрового развития и связи Омской области политик уже работал. После ареста главы минцифры Дениса Цуканова в декабре 2024 года он исполнял обязанности главы ведомства.

А в октябре 2026 года Максим Макаленко оставил высокий пост ради мандата депутата Заксобрания.

Совсем недавно он принимал участие в обсуждении применения искусственного интеллекта в госсекторе. Дизайн-сессию провели в «Школе21», где обсудили, как технологии могут сделать работу госструктур эффективнее и удобнее для омичей. Можно было бы предположить, что он возвращается на службу в исполнительные органы государственной власти.