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Сегодня, 26 ноября, депутаты Заксобрания Омской области распределили семь вакантных постов мировых судей. Пять кандидатур утвердили, еще двух судей в отставке привлекли к работе временно.

Так, Ирина Кабакова стала мировым судьей участка № 107 Кировского судебного района. Полномочия ей дали на три года. До этого она работала помощником судьи Кировского районного суда Омска.

Без ограничения срока утверждены сразу четыре мировых судьи. Сергей Румянцев будет работать на участке № 1 Азовского немецкого национального судебного района, Анастасия Терехова – на участке № 12 Омского судебного района, Елена Ковальская – на участке № 20 Омского судебного района, а Влад Морозов – на участке № 95 Центрального судебного района Омска.

Кроме того, к работе временно вернули двух судей в отставке. Мариям Шаленова будет отправлять правосудие на участке № 90 Куйбышевского судебного района. Алена Екименко, работавшая мировым судьей участка № 109 Октябрьского судебного района Омска в 2008–2025 годах, временно вернется к рассмотрению дел на участке № 60 Ленинского судебного района Омска.