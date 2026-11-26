Фото: Omskinform.ru

Октябрьский районный суд Омска признал 39-летнего местного жителя виновным по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ. Речь идет о нанесении побоев.

Как сообщили в прокуратуре, преступление произошло 22 мая. Омич избил 12-летнего пасынка кожаным ремнем за нарушение дисциплины в школе и отсутствие реакции на замечания взрослых. Суд установил, что всего было три удара по ноге.

В наказание за побои омича приговорили к 4 годам принудительных работ с удержанием 15 % из заработной платы в доход государства.

Отметим, что ранее мужчина уже был судим за совершение особо тяжкого преступления и был освобожден условно-досрочно.