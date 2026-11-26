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Жительница Омска сломала шейку бедра на наледи у дома и отсудила у управляющей компании компенсацию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Омской области.

Зимой женщина поскользнулась на тротуаре вдоль многоквартирного дома. Очевидцы вызвали скорую, омичку увезли в больницу. После операции она несколько месяцев ходила с костылями и ходунками. Дома ей самой требовалась помощь: женщина ухаживает за парализованной матерью, которая живет вместе с ней.

После лечения омичка подала иск о компенсации морального вреда к управляющей компании. Организация частично признала требования и добровольно выплатила 100 тыс. рублей, но суд обязал ООО «Ваш дом» выплатить пострадавшей еще 200 тыс. рублей.

Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по Ленинскому округу Омска. Пристав уведомил руководство организации о необходимости погасить задолженность в установленный срок, а после возбуждения исполнительного производства вынес постановление о запрете регистрационных действий на земельный участок площадью 572 кв. м, жилое помещение 80 кв. м и здание 342 кв. м. Общество погасило задолженность в полном объеме в установленный добровольный срок, исполнительное производство окончено.