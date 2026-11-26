Фото: пресс-служба Губернатора Омской области

Сегодня Заксобрание Омской области приняло в первом чтении бюджет на 2027–2029 годы. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

По его словам, в первом чтении учтено фактическое распределение межбюджетной поддержки регионам, а также сформированы дополнительные собственные источники. Расходы бюджета на 2027 год утверждены в объеме 203,5 млрд рублей.

Работа над наполнением бюджета продолжится в течение года. Во втором чтении расходные статьи доработают с депутатами.

Хоценко поблагодарил председателя Заксобрания Александра Артемова и всех депутатов за слаженную работу.

Напомним, что проект бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов областное правительство одобрило в конце октября, тогда расходы закладывали в сумме 203,7 млрд рублей.