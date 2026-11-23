Фото: пресс-служба Омского района

Директор департамента финансов мэрии Ольга Илютикова 11 ноября представила депутатам Горсовета проект бюджета Омска на 2027 год. Расходы запланированы в размере 41,3 млрд рублей, и почти 800 млн из них – это траты по требованиям судов.

На капитальный ремонт домов по решениям судов в проекте заложено 224,7 млн рублей. Еще 41,7 млн направят на взносы за квартиры, принадлежащие городу. Речь идет о «судебных домах»: квартиры в них приватизированы, но на момент приватизации здания нуждались в ремонте. По закону его должна была провести мэрия, однако жильцы так и не дождались работ и начали обращаться в суд. В сентябре 2023 года в списке было 404 дома, на ремонт требовалось больше 6 млрд рублей, а к 6 августа у мэрии оставались обязательства по 299 домам.

На переселение из аварийного жилья в 2027 году заложено 233,3 млн рублей. Это бюджет всей программы, включая переезд по решениям судов. На 2028 год предусмотрено 239,8 млн, в 2029-м планируется выделить 639,8 млн.

Есть в проекте и деньги на воду. Суд обязал мэрию обеспечить водоснабжением жителей микрорайонов Загородный в Центральном округе и Новоалександровский в Советском. На строительство водопроводных сетей в 2027 году заложено 11,5 млн рублей, за три года на эти цели планируется направить 48,1 млн.

По данным заммэра Омска Олега Баланова, к 20 октября мэрии и ее подразделениям предстояло исполнить 1479 судебных решений. На заседании профильного комитета Горсовета он оценил общие расходы примерно в 20 млрд рублей. В проект бюджета на 2027 год мэрия заложила 779 млн рублей, или около 4 % этой суммы.