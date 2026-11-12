Омск готовит рекордный бюджет: 41 миллиард без долгов и дефицита

Omskinform.ru

Администрация Омска представила проект городского бюджета на 2027 год, доходная часть которого оценивается в 41,3 млрд рублей. О параметрах главного финансового документа сообщила директор департамента финансов Ольга Илютикова.

Согласно проекту, казна снова обойдется без дефицита: город не станет брать новые кредиты, а продолжит рассчитываться по ранее накопленным обязательствам. Пополнять бюджет планируется за счет налоговых поступлений, а также средств из областной и федеральной казны – 21 и 17,5 млрд рублей соответственно. Большую часть расходов – 65 % – направят в социальную сферу, причем приоритетом остается образование с финансированием свыше 23,5 млрд рублей. На культуру и спорт заложено 1,2 и 1,3 млрд рублей.

Существенные суммы предусмотрены для городской инфраструктуры: дорожный фонд в 2027 году получит 3,2 млрд рублей, а обновление транспорта и обеспечение работы маршрутов – 2,7 млрд рублей. На жилищно-коммунальное хозяйство планируется направить 3,1 млрд рублей, включая ремонт 48,5 км теплосетей в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Еще более 1,8 млрд рублей заложено на благоустройство.

Отдельной строкой в документе прописаны 50 млн рублей на социальные инициативы, а также средства на капремонт многоквартирных домов и расселение аварийного жилья. Кроме того, Омск обеспечит софинансирование федеральных программ «Молодежь и дети», «Семья» и «Инфраструктура для жизни». Окончательное распределение средств депутаты Омского городского Совета утвердят в середине декабря.