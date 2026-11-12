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·Политика·Олег Кипорук

Новым министром внутренней политики Омской области стал вице-мэр

Губернатор объявил о назначении нового члена регионального кабмина.
Куприянов младший

В омском правительстве официально назначен новый министр внутренней политики. Как сообщил губернатор региона Виталий Хоценко, новым главой министерства стал Владимир Куприянов.

Добавим, что Владимир Куприянов ранее занимал должность вице-мэра Омска, а также возглавлял администрацию Октябрьского округа. Хоценко выразил уверенность, что накопленный управленческий опыт поможет новому руководителю в решении поставленных задач.

– Рассчитываю, что его знания и опыт, накопленные за многолетнюю службу, будут эффективно применяться для развития нашего региона, – сообщил губернатор.

Напомним, что прошлый руководитель министерства внутренней политики региона Анастасия Терпугова покинула свой пост накануне. Причиной называется переход на другую работу в другой регион. Ранее Хоценко поблагодарил ее за совместную деятельность и пожелал успехов на новом месте.

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·Политика·Олег Кипорук

Новым министром внутренней политики Омской области стал вице-мэр

Губернатор объявил о назначении нового члена регионального кабмина.
Куприянов младший

В омском правительстве официально назначен новый министр внутренней политики. Как сообщил губернатор региона Виталий Хоценко, новым главой министерства стал Владимир Куприянов.

Добавим, что Владимир Куприянов ранее занимал должность вице-мэра Омска, а также возглавлял администрацию Октябрьского округа. Хоценко выразил уверенность, что накопленный управленческий опыт поможет новому руководителю в решении поставленных задач.

– Рассчитываю, что его знания и опыт, накопленные за многолетнюю службу, будут эффективно применяться для развития нашего региона, – сообщил губернатор.

Напомним, что прошлый руководитель министерства внутренней политики региона Анастасия Терпугова покинула свой пост накануне. Причиной называется переход на другую работу в другой регион. Ранее Хоценко поблагодарил ее за совместную деятельность и пожелал успехов на новом месте.

1578
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Рубрика - Политика