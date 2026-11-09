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·Политика·Алексей Новиков

В правительстве России назначили нового куратора федерального бюджета

Им стал Павел Кадочников, который работает в Минфине с 2020 года.
кресло, должность, кабинет

Первым заместителем министра финансов РФ назначен Павел Кадочников. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале кабмина.

– Назначить Кадочникова Павла Анатольевича первым заместителем министра финансов Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности, – говорится в документе.

Как сообщил глава Минфина Антон Силуанов, в новой должности Кадочников будет отвечать за формирование и исполнение федерального бюджета, его информационное обеспечение, а также межбюджетные отношения.

Отметим, что в Минфине Кадочников работает с 2020 года. До назначения он занимал пост заместителя министра и курировал бюджетную политику в социальной сфере. С 2024 года в его ведении находились вопросы межбюджетных отношений.

Напомним, ранее сообщалось, что в омском правительстве произошло громкое назначение.

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·Политика·Алексей Новиков

В правительстве России назначили нового куратора федерального бюджета

Им стал Павел Кадочников, который работает в Минфине с 2020 года.
кресло, должность, кабинет

Первым заместителем министра финансов РФ назначен Павел Кадочников. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале кабмина.

– Назначить Кадочникова Павла Анатольевича первым заместителем министра финансов Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности, – говорится в документе.

Как сообщил глава Минфина Антон Силуанов, в новой должности Кадочников будет отвечать за формирование и исполнение федерального бюджета, его информационное обеспечение, а также межбюджетные отношения.

Отметим, что в Минфине Кадочников работает с 2020 года. До назначения он занимал пост заместителя министра и курировал бюджетную политику в социальной сфере. С 2024 года в его ведении находились вопросы межбюджетных отношений.

Напомним, ранее сообщалось, что в омском правительстве произошло громкое назначение.

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Рубрика - Политика