Омич возглавил спасательное ведомство Алтайского края

Фото: МЧС по Алтайскому краю

С 4 ноября родившийся в Омске Алексей Кветков приступил к исполнению обязанностей руководителя Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Приказ о назначении был подписан еще 22 октября.

По сведениям издания, не исключено, что 50-летнего специалиста в скором времени утвердят на этом посту на постоянной основе. Кветков родился 20 апреля 1976 года в Омске. За его плечами – обучение в Екатеринбургском пожарно-техническом училище МВД России, Омском юридическом институте МВД, Омской академии МВД и Академии Государственной противопожарной службы МЧС России. Профессиональный путь он начал в 1996 году с поста начальника караула омской пожарной части, а затем стоял во главе нескольких пожарных подразделений города, отвечал за подготовку спасателей и командовал отрядами противопожарной службы региона.

В период с 2010 по 2013 год Кветков заведовал отделом организации службы и подготовки пожарно-спасательных подразделений омского главка МЧС, позже занимал и другие руководящие посты в системе ведомства. В 2019 году он перебрался в Новосибирск, где трудился заместителем начальника управления оперативного реагирования, а с декабря 2020 года был заместителем начальника регионального главка МЧС по Государственной противопожарной службе.

За годы службы Кветков удостоен целого ряда ведомственных наград. Среди них – медали «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» и «За отличие в службе» трех степеней.