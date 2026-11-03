Омск-информ
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·Политика·Мария Филимонова

Путин назначил новых судей в Омске и области

Президент утвердил кандидатуры председателя Любинского райсуда и судьи Ленинского райсуда Омска.
суд

В судейском корпусе Омской области произошли новые назначения. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал вчера, 2 ноября.

Согласно документу, председателем Любинского районного суда Омской области назначен Андрей Дроздов. Кроме того, судьей Ленинского районного суда города Омска стала Ангелина Дегтярева.

Ранее сообщалось, что региональная Квалификационная коллегия судей рекомендовала новых кандидатов на посты в омских судах, привлекла к ответственности одного из мировых судей и отправила в отставку главу Москаленского райсуда.

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·Политика·Мария Филимонова

Путин назначил новых судей в Омске и области

Президент утвердил кандидатуры председателя Любинского райсуда и судьи Ленинского райсуда Омска.
суд

В судейском корпусе Омской области произошли новые назначения. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал вчера, 2 ноября.

Согласно документу, председателем Любинского районного суда Омской области назначен Андрей Дроздов. Кроме того, судьей Ленинского районного суда города Омска стала Ангелина Дегтярева.

Ранее сообщалось, что региональная Квалификационная коллегия судей рекомендовала новых кандидатов на посты в омских судах, привлекла к ответственности одного из мировых судей и отправила в отставку главу Москаленского райсуда.

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Рубрика - Политика