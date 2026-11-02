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Контрактник из Омска трижды сбегал от службы и поплатился

Омич самовольно покидал части, скрываясь от службы, за что его посадили.
солдаты

Омский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор военнослужащему по контракту, который несколько раз без разрешения покидал место службы в период мобилизации. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Как установил суд, в июле 2024 года мужчина ушел из омского военно-медицинского учреждения, где проходил стационарное лечение, и уехал в Санкт-Петербург, чтобы отдохнуть от службы и заняться личными делами. Через семь месяцев он сам явился в военную комендатуру Северной столицы и сообщил о себе как о военном, находящемся вне правового поля. В октябре 2025 года мужчина не вернулся из отпуска в часть в Южно-Сахалинске, а снова обосновался в Санкт-Петербурге. В декабре 2025 года он вновь пришел в комендатуру.

В апреле 2026 года предварительное следствие приостановили по просьбе руководителя Единого центра сбора разысканных военнослужащих, поскольку омич проходил службу в период мобилизации. Несмотря на это, фигурант снова покинул расположение части.

В этот же период омич, являясь лицом, в отношении которого предварительное следствие приостановлено, самовольно оставил место службы – пункт временной дислокации воинской части, расположенный в Курской области. Он уехал домой в Омскую область.

В июне 2026 года Седунов обнаружен участковым уполномоченным полиции, после чего передан сотрудникам военной комендатуры, в связи с чем его незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений было прекращено.

Действия подсудимого квалифицировали по части 5 и части 6 статьи 337 Уголовного кодекса РФ, предусматривающих ответственность за самовольное оставление части и неявку на службу свыше месяца в условиях мобилизации и боевых действий. По совокупности преступлений суд назначил наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии особого режима.

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·Происшествия·Андрей Андреев

Контрактник из Омска трижды сбегал от службы и поплатился

Омич самовольно покидал части, скрываясь от службы, за что его посадили.
солдаты

Омский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор военнослужащему по контракту, который несколько раз без разрешения покидал место службы в период мобилизации. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Как установил суд, в июле 2024 года мужчина ушел из омского военно-медицинского учреждения, где проходил стационарное лечение, и уехал в Санкт-Петербург, чтобы отдохнуть от службы и заняться личными делами. Через семь месяцев он сам явился в военную комендатуру Северной столицы и сообщил о себе как о военном, находящемся вне правового поля. В октябре 2025 года мужчина не вернулся из отпуска в часть в Южно-Сахалинске, а снова обосновался в Санкт-Петербурге. В декабре 2025 года он вновь пришел в комендатуру.

В апреле 2026 года предварительное следствие приостановили по просьбе руководителя Единого центра сбора разысканных военнослужащих, поскольку омич проходил службу в период мобилизации. Несмотря на это, фигурант снова покинул расположение части.

В этот же период омич, являясь лицом, в отношении которого предварительное следствие приостановлено, самовольно оставил место службы – пункт временной дислокации воинской части, расположенный в Курской области. Он уехал домой в Омскую область.

В июне 2026 года Седунов обнаружен участковым уполномоченным полиции, после чего передан сотрудникам военной комендатуры, в связи с чем его незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений было прекращено.

Действия подсудимого квалифицировали по части 5 и части 6 статьи 337 Уголовного кодекса РФ, предусматривающих ответственность за самовольное оставление части и неявку на службу свыше месяца в условиях мобилизации и боевых действий. По совокупности преступлений суд назначил наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии особого режима.

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Рубрика - Происшествия