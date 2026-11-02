Контрактник из Омска трижды сбегал от службы и поплатился

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Омский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор военнослужащему по контракту, который несколько раз без разрешения покидал место службы в период мобилизации. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Как установил суд, в июле 2024 года мужчина ушел из омского военно-медицинского учреждения, где проходил стационарное лечение, и уехал в Санкт-Петербург, чтобы отдохнуть от службы и заняться личными делами. Через семь месяцев он сам явился в военную комендатуру Северной столицы и сообщил о себе как о военном, находящемся вне правового поля. В октябре 2025 года мужчина не вернулся из отпуска в часть в Южно-Сахалинске, а снова обосновался в Санкт-Петербурге. В декабре 2025 года он вновь пришел в комендатуру.

В апреле 2026 года предварительное следствие приостановили по просьбе руководителя Единого центра сбора разысканных военнослужащих, поскольку омич проходил службу в период мобилизации. Несмотря на это, фигурант снова покинул расположение части.

В этот же период омич, являясь лицом, в отношении которого предварительное следствие приостановлено, самовольно оставил место службы – пункт временной дислокации воинской части, расположенный в Курской области. Он уехал домой в Омскую область.

В июне 2026 года Седунов обнаружен участковым уполномоченным полиции, после чего передан сотрудникам военной комендатуры, в связи с чем его незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений было прекращено.

Действия подсудимого квалифицировали по части 5 и части 6 статьи 337 Уголовного кодекса РФ, предусматривающих ответственность за самовольное оставление части и неявку на службу свыше месяца в условиях мобилизации и боевых действий. По совокупности преступлений суд назначил наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии особого режима.