В МЧС нашли проблему, которая позволила хакерам напугать омичей ядерной атакой

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В ночь на 2 ноября злоумышленники получили доступ к панели управления приложением «МЧС России» и примерно в 02:45 мск отправили фальшивые уведомления жителям 33 регионов страны. Об инциденте проинформировала пресс-служба ведомства.

Сотрудники министерства обнаружили несанкционированный доступ практически сразу после рассылки первых уведомлений. Сервисы немедленно изолировали и отключили от сети, после чего началась очистка каналов Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в мессенджере MAX от недостоверных данных.

В МЧС заверили, что кибератака не нарушила работу системы оповещения: сирены, громкоговорители, СМС-рассылки, телевидение и радио функционируют штатно. Мобильное приложение, по словам представителей ведомства, служит лишь дополнительным каналом информирования граждан.

Сейчас приложение снова доступно, хотя часть функций пока не работает – их планируют вернуть до конца 2 ноября. Специалисты выявили уязвимость, через которую действовали хакеры, а сведения об атаке направили в Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам. Для предотвращения повторных попыток взлома уже принимаются необходимые меры.

МЧС обратилось к россиянам с просьбой не тиражировать сомнительные сообщения и доверять исключительно официальным источникам информации.