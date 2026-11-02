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·Происшествия·Павел Лисин

В России взломали каналы МЧС и разослали фейк о ядерных ракетах

Омичам пришли сообщения о запуске ядерных боеголовок по регионам России.
сирена

В Омской области утром 2 ноября через каналы МЧС России и РСЧС разослали сообщения о запуске ядерных боеголовок по российским регионам. В тексте оповещения утверждалось, что ракеты запущены на носителях P1-SUN, а жителей в издевательской форме призывали укрыться в подвалах и подготовить запас продуктов на три недели. Вскоре выяснилось, что каналы оповещения МЧС и РСЧС взломали.

– Внимание! Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке, в результате чего злоумышленникам удалось осуществить рассылку фейковой информации населению, – рассказали в омском МЧС.

Омичей попросили сохранять спокойствие, не переходить по подозрительным ссылкам и предупредить родственников и знакомых. Жителям рекомендуют ориентироваться на информацию официальных ведомств и не распространять непроверенные сообщения.

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·Происшествия·Павел Лисин

В России взломали каналы МЧС и разослали фейк о ядерных ракетах

Омичам пришли сообщения о запуске ядерных боеголовок по регионам России.
сирена

В Омской области утром 2 ноября через каналы МЧС России и РСЧС разослали сообщения о запуске ядерных боеголовок по российским регионам. В тексте оповещения утверждалось, что ракеты запущены на носителях P1-SUN, а жителей в издевательской форме призывали укрыться в подвалах и подготовить запас продуктов на три недели. Вскоре выяснилось, что каналы оповещения МЧС и РСЧС взломали.

– Внимание! Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке, в результате чего злоумышленникам удалось осуществить рассылку фейковой информации населению, – рассказали в омском МЧС.

Омичей попросили сохранять спокойствие, не переходить по подозрительным ссылкам и предупредить родственников и знакомых. Жителям рекомендуют ориентироваться на информацию официальных ведомств и не распространять непроверенные сообщения.

1323
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Рубрика - Происшествия