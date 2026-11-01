В Омской области родственница развивала бизнес за счет сельчанина

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В Омской области женщина оформила на родственника больше десятка займов и обчистила его счет. Соответствующее заявление поступило в полицию.

30-летний житель села Заря Свободы Марьяновского района Омской области рассказал о подозрительных операциях на своем счете. Хотя сам никаких действий не совершал.

Как выяснилось, ранее он оформил статус индивидуального предпринимателя по просьбе родственницы.

По версии следствия, она оказалась основной фигуранткой: воспользовалась его персональными данными и получила доступ к банковскому аккаунту. На имя мужчины оформлено 14 микрозаймов на общую сумму 274,5 тысяч рублей.

Деньги переводились на счет родственницы. Сама она объяснила, что средства нужны были для поддержки собственного дела, розничной продажи продуктов. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.