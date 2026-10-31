В Омске 23-летняя автомобилистка сбила ребенка на пешеходном переходе

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Сегодня, 31 октября, в 12:50 в полицию поступила информация о ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний.

По предварительной информации, 23-летняя автомобилистка на «тойоте» допустила наезд на 12-летнюю девочку. Ребенок пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома № 13 на улице 5-й Кордной.

Пострадавшую девочку с полученными ушибами отвезли в больницу. По факту случившегося организована проверка.