Омск-информ
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·Происшествия·Алексей Новиков

В Омске 23-летняя автомобилистка сбила ребенка на пешеходном переходе

Пострадавшей потребовалась помощь медиков.
Авария с ребенком

Сегодня, 31 октября, в 12:50 в полицию поступила информация о ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний.

По предварительной информации, 23-летняя автомобилистка на «тойоте» допустила наезд на 12-летнюю девочку. Ребенок пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома № 13 на улице 5-й Кордной.

Пострадавшую девочку с полученными ушибами отвезли в больницу. По факту случившегося организована проверка.

Напомним, ранее сообщалось, что под Омском девочка пострадала при падении с электросамоката.

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·Происшествия·Алексей Новиков

В Омске 23-летняя автомобилистка сбила ребенка на пешеходном переходе

Пострадавшей потребовалась помощь медиков.
Авария с ребенком

Сегодня, 31 октября, в 12:50 в полицию поступила информация о ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний.

По предварительной информации, 23-летняя автомобилистка на «тойоте» допустила наезд на 12-летнюю девочку. Ребенок пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома № 13 на улице 5-й Кордной.

Пострадавшую девочку с полученными ушибами отвезли в больницу. По факту случившегося организована проверка.

Напомним, ранее сообщалось, что под Омском девочка пострадала при падении с электросамоката.

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Рубрика - Происшествия