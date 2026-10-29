Опасный сезон. Почему осенью в ДТП гибнет так много омичей

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В октябре в дорожных авариях на территории Омской области погибло шесть человек, четверо из них – пешеходы, и все – в темное время суток. Как отмечают в ГАИ, отсутствие освещения создает условия, при которых риск трагедии резко возрастает.

Нарушая запреты

В темноте водителю транспортного средства гораздо сложнее вовремя заметить опасность – это может быть пешеход, другой автомобиль или препятствие на дороге. Из-за этого водители могут не успеть среагировать, нарушить дистанцию или выбрать неподходящую скорость передвижения.

– При этом важно знать юридический нюанс: сам по себе факт темноты не снимает с водителя ответственности. Суды не принимают во внимание ссылки на то, что было темно – водитель обязан адаптировать стиль езды к условиям, снизив скорость и повысив внимание, – отмечает начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции МВД России по Омской области Наталья Бобылева.

Отдельно стоит сказать о пешеходах: в темное время суток или в условиях недостаточной видимости им особенно важно использовать световозвращающие элементы – это существенно повышает их заметность для водителей.

– Световозвращающие элементы позволят водителю вовремя увидеть пешехода на проезжей части, – продолжает Бобылева. – Но самое основное правило, которое мы постоянно пытаемся донести до водителя, – подъезжая к пешеходному переходу, снизьте скорость, увеличьте для себя возможность вовремя остановиться.

Один из важных пунктов в Правилах дорожного движения – это п. 10.1, который регулирует выбор скорости движения и действия водителя в нештатных ситуациях. Пункт требует от водителя не просто соблюдать скоростной лимит, но и гибко оценивать обстановку.

– К сожалению, не все водители придерживаются этого пункта, может, кто-то уже и забыл после того, как проходил обучение в автошколе, но нужно постоянно свои знания освежать и совершенствовать, – отметила Бобылева.

Порой водители нарушают ПДД сознательно. Так, недавно сотрудниками ГАИ был задержан 22-летний омич, который за 40 суток владения «лексусом» нарушил ПДД 59 раз. Водительских прав у молодого человека не было.

Еще один случай, когда водитель нарушил ПДД, а именно правила предоставления на дороге преимущества для спецтранспорта, произошел в Марьяновском районе. В автомобиль скорой медицинской помощи, которая ехала с включенной сиреной и проблесковыми маячками, врезалась «Лада-Ларгус». Травмы различной степени тяжести получили четыре человека: водитель скорой помощи, фельдшер, перевозимый пациент, а также женщина, управлявшая легковушкой.

Алкоголь и смерть

Традиционно к жестким авариям с серьезными последствиями приводит употребление алкоголя. В Кормиловском районе 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 на пятом километре трассы Сыропятское – Алексеевка не справился с управлением, съехал с проезжей части в кювет и врезался в дерево.

Водитель ВАЗа погиб до приезда медиков. Его 22-летнюю пассажирку увезли в больницу с травмами различной степени тяжести.

– Пассажирка пояснила, что в дорогу они поехали после определенных посиделок. При этом она не знает, употреблял водитель спиртные напитки. В дороге она периодически засыпала, проснулась уже от сильной боли, – рассказала Наталья Бобылева. – Водителям в утомленном состоянии категорически нельзя садиться за руль, в состоянии алкогольного опьянения тоже.

Еще один вопиющий случай произошел на Черлакском тракте с пассажирским микроавтобусом Ford Transit. За рулем находился 39-летний мужчина, а в салоне – 10 пассажиров. Водитель, остановленный сотрудниками ГАИ, был с явным алкогольным запахом, от медосвидетельствования он отказался.

Буквально накануне этого случая экипаж ДПС остановил на улице Нахимова в Омске автобус ПАЗ с 58-летним мужчиной за рулем. Транспорт следовал по заказному маршруту «Остановка «Ермак» – «НПО «МИР». Результат освидетельствования – 0,555 мг/л.

Средство повышенной опасности

Также повышенный риск на дороге представляют переделанные автомобили, особенно если внесенные изменения не были согласованы и не прошли проверку на безопасность. Основная проблема заключается в том, что такие доработки часто нарушают штатные характеристики машины, а это влияет на ее управляемость и безопасность.

– В одном из поселков Омского района автоинспекторы остановили автомобиль с нанесенной краской надписью: «Нету 55» на месте крепления госзнака. Более того, 18-летний омич не имел права управления транспортными средствами, – отметила представитель ГАИ. – От самого автомобиля осталось только одно-единственное лобовое стекло, а все остальное – переварено и очень кустарным способом. В этом случае транспортное средство изъято, я очень сомневаюсь, что у этого водителя получится забрать со штрафстоянки этот автомобиль.

Пора на СТО

В октябре у работников шиномонтажных станций города заметно прибавилось работы: в утренние часы стоят туманы, на почве – заморозки. Пора менять резину с летней на зимнюю.

– Переобуваться стоит, когда среднесуточная температура воздуха опускается до +5…+7. Зимняя резина должна стоять до наступления календарной зимы – до 1 декабря. Техрегламент Таможенного союза «О безопасности колесных шин» запрещает эксплуатацию летних шин с декабря по февраль, – напомнили в ГАИ.

На холоде летняя резина твердеет и теряет упругость. Сцепление с дорогой уменьшается, а тормозной путь растет. Законодательство обязывает использовать зимние шины – шипованые или нешипованные. Главное – маркировка «М+S», «М&S», «М S».

– Нужно поменять не только колеса на автомобиле, но и свое отношение к движению и оставить свои летние привычки, потому что дороги, как летом, уже не будет, – резюмирует Наталья Бобылева. - Сейчас важно снижать скоростной режим, увеличивать расстояние до впереди идущего транспортного средства, резко тормозить и т.д.

Погодные условия будут ухудшаться и дальше, а значит, водителям нужно быть особенно аккуратными. Впереди зима, еще более короткий световой день и занесенные снегом дороги. Управлять машиной становится все сложнее и опаснее.