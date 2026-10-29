В Омске пятые сутки ищут пропавшего пенсионера с татуировкой

Фото: t.me/dobrospas_omsk

В Омске разыскивают 72-летнего Олега Самодурова. Пенсионер ушел из дома на улице Юбилейной утром 25 октября и с тех пор не выходил на связь с близкими. К поискам подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск».

Приметы пропавшего: рост 165–170 см, среднее телосложение. На левом предплечье есть особая примета – татуировка. В день исчезновения мужчина был одет в коричневую кожаную куртку на молнии, синие джинсы и бордовые кожаные ботинки на липучках.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении омича, просят сообщить по телефонам 102, 112, 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 8-800-700-56-76.