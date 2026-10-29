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·Происшествия·Олег Кипорук

Сообщение о минировании: Омский летный колледж эвакуировали

В Старом Кировске экстренно вывели на улицу курсантов и персонал образовательного учреждения.
Летный колледж

Учебно-тренировочный процесс в Омском летно-техническом колледже гражданской авиации имени А. В. Ляпидевского сегодня, 29 октября, был экстренно прерван. Курсантов и сотрудников образовательной организации, расположенной в Старом Кировске, срочно вывели за пределы территории.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, причиной внеплановой эвакуации стало анонимное сообщение с угрозой минирования, поступившее на электронный адрес колледжа.

К месту происшествия оперативно прибыли экстренные службы и кинологи со служебными собаками для обследования территории и помещений.

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·Происшествия·Олег Кипорук

Сообщение о минировании: Омский летный колледж эвакуировали

В Старом Кировске экстренно вывели на улицу курсантов и персонал образовательного учреждения.
Летный колледж

Учебно-тренировочный процесс в Омском летно-техническом колледже гражданской авиации имени А. В. Ляпидевского сегодня, 29 октября, был экстренно прерван. Курсантов и сотрудников образовательной организации, расположенной в Старом Кировске, срочно вывели за пределы территории.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, причиной внеплановой эвакуации стало анонимное сообщение с угрозой минирования, поступившее на электронный адрес колледжа.

К месту происшествия оперативно прибыли экстренные службы и кинологи со служебными собаками для обследования территории и помещений.

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Рубрика - Происшествия