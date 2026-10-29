Омских подростков вербовали для совершения терактов через чат-бот знакомств

Фото создано при помощи ИИ

Сотрудники ФСБ вместе с МВД и СК России зафиксировали массовые факты вербовки омичей украинскими спецслужбами через популярный бот знакомств. Молодых людей вовлекали в диверсионно-террористическую деятельность путем обмана и психологической обработки.

По данным силовиков, за август и сентябрь 2026 года в Омской, Нижегородской, Рязанской и Свердловской областях, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области задержали двух взрослых и восьмерых подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

Вербовка строилась через чат-бот «Дайвинчик»* в мессенджере Telegram. Кураторы под видом ровесников вступали в романтическую переписку, просили отправить геолокацию, оплатить бронь в ресторане или перейти по фишинговой ссылке.

Затем с молодыми людьми связывались лжесотрудники ФСБ или Росфинмониторинга. Они заявляли, что переведенные деньги ушли на финансирование вражеских сил, а отправленные геоданные использовались для наведения атак. Под угрозой уголовного преследования и психологическим давлением запуганных подростков склоняли к поджогам автомобилей силовиков, АЗС, объектов энергетики и транспорта под видом «проверки безопасности».

По выявленным фактам возбуждены уголовные дела по статьям о терактах, покушении на теракт и умышленном уничтожении имущества (ст. 205 и 167 УК РФ). Задержанным грозят длительные сроки лишения свободы.

*Внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора