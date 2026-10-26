Омские подростки терроризируют жильцов дома возле «G-Drive Арены»

Фото: «ОмскLive»

Омские подростки терроризируют жильцов многоэтажки неподалеку от «G-Drive Арены». Как сообщается в группе «Омск Live» во «ВКонтакте», школьники портят подъезды и кидают с высоты различные предметы.

– Прошу придать огласке ситуацию по адресу: ул. Кабанова, 2. Школьники забираются на технический этаж, портят подъезды и лифты, а также сбрасывают с высоты различные предметы, подвергая опасности прохожих. По данному факту уже было подано заявление в полицию. Хотелось бы, чтобы виновных установили и привлекли к ответственности, – сообщила жительница дома.

Омичка отметила, что во дворе часто гуляют мамы с маленькими детьми, а люди отдыхают на лавочках рядом с детской площадкой. Она опасается, что сброшенный с высоты предмет может попасть в кого-нибудь из прохожих и привести к серьезным травмам или даже трагическим последствиям.