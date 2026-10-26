Бежавшего из России убийцу омича настигло наказание через 29 лет

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Вступил в законную силу приговор по делу об убийстве, совершенном в Омске 29 лет назад. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске рассмотрел жалобу защиты и оставил без изменений решение Омского областного суда в отношении 55-летнего гражданина Республики Таджикистан Н. Шерализоды.

Преступление произошло в марте 1997 года в квартире на улице 1-я Поселковая. Во время застолья мужчина узнал, что его знакомый получил крупную сумму от продажи гаража. Желая завладеть деньгами, фигурант напал на приятеля и нанес ему несколько смертельных ударов ножом в шею. Не найдя сбережений, нападавший скрылся и покинул территорию России.

Спустя почти три десятилетия суд приговорил обвиняемого к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также с него взыскали 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу дочери погибшего. Апелляционная инстанция признала вердикт законным.

Ранее сообщалось, что омичку отправили на восемь лет в колонию за убийство мужа из-за телевизора.