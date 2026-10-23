Омские силовики раскрыли, что ждет подозреваемых в зверском убийстве студента

Фото: прес-служба судов

Шестерым подозреваемым в убийстве студента в Омске предстоит пройти психиатрическую экспертизу. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении СК РФ.

– Следствие продолжается, всем шестерым подозреваемым назначена психиатрическая экспертиза, – сообщили правоохранители.

Напомним, что расправа произошла 20 июня. По данным следствия, трое молодых людей и три девушки вступили в сговор с целью убийства 20-летнего знакомого. Предполагается, что причиной стала личная неприязнь к нему со стороны одной из обвиняемых. Молодого человека заманили к заброшенному зданию, связали и увезли в безлюдное место, где убили ножом. После этого фигуранты попытались избавиться от тела.