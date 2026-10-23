Омск-информ
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·Происшествия·Алексей Новиков

Омские силовики раскрыли, что ждет подозреваемых в зверском убийстве студента

По версии следствия, перед убийством молодого человека заманили в безлюдное место и связали.
подозреваемая в убийстве студента

Шестерым подозреваемым в убийстве студента в Омске предстоит пройти психиатрическую экспертизу. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении СК РФ.

– Следствие продолжается, всем шестерым подозреваемым назначена психиатрическая экспертиза, – сообщили правоохранители.

Напомним, что расправа произошла 20 июня. По данным следствия, трое молодых людей и три девушки вступили в сговор с целью убийства 20-летнего знакомого. Предполагается, что причиной стала личная неприязнь к нему со стороны одной из обвиняемых. Молодого человека заманили к заброшенному зданию, связали и увезли в безлюдное место, где убили ножом. После этого фигуранты попытались избавиться от тела.

Среди предполагаемых мотивов преступления называли личную неприязнь одной из обвиняемых к погибшему, конфликт из-за его отказа поддержать нетрадиционные ценности и желание получить выгоду от передачи золотого самородка. Всех шестерых фигурантов дела отправили под стражу 29 и 30 июня.

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·Происшествия·Алексей Новиков

Омские силовики раскрыли, что ждет подозреваемых в зверском убийстве студента

По версии следствия, перед убийством молодого человека заманили в безлюдное место и связали.
подозреваемая в убийстве студента

Шестерым подозреваемым в убийстве студента в Омске предстоит пройти психиатрическую экспертизу. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении СК РФ.

– Следствие продолжается, всем шестерым подозреваемым назначена психиатрическая экспертиза, – сообщили правоохранители.

Напомним, что расправа произошла 20 июня. По данным следствия, трое молодых людей и три девушки вступили в сговор с целью убийства 20-летнего знакомого. Предполагается, что причиной стала личная неприязнь к нему со стороны одной из обвиняемых. Молодого человека заманили к заброшенному зданию, связали и увезли в безлюдное место, где убили ножом. После этого фигуранты попытались избавиться от тела.

Среди предполагаемых мотивов преступления называли личную неприязнь одной из обвиняемых к погибшему, конфликт из-за его отказа поддержать нетрадиционные ценности и желание получить выгоду от передачи золотого самородка. Всех шестерых фигурантов дела отправили под стражу 29 и 30 июня.

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Рубрика - Происшествия