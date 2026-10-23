В Омске задержали рейсы в Москву на фоне эвакуации в Шереметьево

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Сегодня, 23 октября, в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на вылет и прием самолетов. На фоне этого перевозчики начали менять расписание рейсов. Корректировки коснулись и вылетов из Омска, сообщили в Росавиации.

В частности, рейс «Аэрофлота» из Омска в Москву, запланированный на 18:00, задержали на два часа. Самолет должен отправиться в столицу в 20:00. Корректировки в расписание также внесла авиакомпания «Победа».

В Росавиации отметили, что ограничения на работу аэропортов ввели в целях безопасности полетов. За ситуацией в московском авиаузле следят Минтранс России и Росавиация. До этого в Шереметьево объявили воздушную тревогу и приступили к эвакуации.

В аэропортах увеличили число сотрудников и усилили работу справочных служб. Пассажиры также могут получить питьевую воду и бесплатно воспользоваться комнатами матери и ребенка. При этом, как сообщили в Росавиации, обстановка в терминалах остается спокойной.

Отметим, что при длительных задержках рейсов перевозчики должны соблюдать требования федеральных авиационных правил и предоставлять пассажирам необходимые услуги. В зависимости от продолжительности ожидания речь идет о напитках, питании и размещении в гостинице.