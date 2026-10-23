В Омске детский дом-интернат оказался под угрозой отключения тепла и воды

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В Омске объявили режим повышенной готовности из-за угрозы аварий на коммунальных сетях. Как сообщается в документах, опубликованных администрацией города, он начал действовать с 15:00 19 октября.

Причиной введения режима стала возможная угроза повреждения коммунальных сетей. В таком случае перебои с теплом и горячей водой могут затронуть ряд зданий Ленинского округа, а также Кировский детский дом-интернат.

В частности, возможные проблемы с коммунальными услугами могут возникнуть в домах № 1, 4, 5, 6, 8 и 12 на улице Челябинской. Режим повышенной готовности ввели для того, чтобы не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций и оперативно отреагировать на возможные аварии.

Отметим, что в связи с этим специалистам поручили усилить контроль за состоянием инженерных сетей. Если ситуация потребует дополнительных мер, городские службы должны организовать круглосуточное дежурство. При этом жителей будут своевременно информировать об изменениях ситуации.

Ответственным за выполнение мер по предупреждению возможных ЧС назначен первый заместитель мэра Омска и директор департамента городского хозяйства Евгений Фомин.